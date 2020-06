TFI żonglują kosztami funduszy

Wymuszona przez prawo obniżka opłat stałych za zarządzanie zmienia strukturę opłat w produktach inwestycyjnych. Fundusz na pierwszy rzut oka droższy może być faktycznie tańszy dla klienta

Obecnie tylko trzy z piętnastu subfunduszy Aviva Investors FIO pobierają zmienną opłatę za zarządzanie, zwaną też opłatą za sukces. Jeśli subfundusz jest na plusie, w tych trzech przypadkach TFI poza opłatą stałą kasuje jeszcze 10 proc. tego, o ile wynik przekroczył benczmark. Jednak już za tydzień to, co dzisiaj jest wyjątkiem, stanie się normą. Tylko trzy subfundusze Aviva Investors FIO nie będą pobierały opłaty zmiennej. W dziewięciu, w których się pojawi, wyniesie zaś nie 10, ale 20 proc. tego, o ile subfundusz pokona punkt odniesienia. W trzech funduszach, w których pojawi się opłata zmienna, spadnie przy tym opłata stała. Spadnie także w dwóch, które już teraz mają opłatę zmienną. A nie są to jedyne zmiany, jakie 9 czerwca 2020 r. wprowadzi do swoich produktów Aviva Investors Poland TFI. Równocześnie subfundusze zaczną ponosić koszty wynagrodzenia banku depozytariusza i koszty prowadzenia rejestru uczestników przez agenta transferowego. Jeszcze dzisiaj ponosi je TFI.