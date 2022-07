To musisz wiedzieć dziś rano 12 VII 2022

1. Analitycy Ipopemy Securities zakładają, że indeksy GPW przełamią bronione dotychczas wsparcie. Uważają też, że nie należy przeceniać weekendowych zapowiedzi premiera o nowym podatku dla energetyki. Więcej...

2. Czynniki sezonowe sprzyjają przecenie zbóż, ale ekonomiści zakładają, że niemal do końca 2022 r. jedzenie będzie drożeć i napędzać inflację. A nawet jak ceny przestaną iść w górę, to nie znaczy, że spadną. Więcej...

3. Kamil Kliszcz z Biura Maklerskiego mBanku podtrzymał rekomendacje “kupuj” dla akcji Orlenu i Lotosu. Więcej...

4. Poniedziałkowe notowania na giełdach w Stanach Zjednoczonych przebiegały przez większość czasu pod dyktando strony podażowej. Szczególnie mocno akcentowała ona swoją siłę w segmencie spółek reprezentujących sektor nowoczesnych technologii. Więcej...

5. Zarząd Arctic Paper przedstawił politykę dywidendową, zgodnie z którą do akcjonariuszy ma trafiać od 20 do 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Więcej...

6. W drugim kwartale deweloperzy giełdowi sprzedali tylko tyle mieszkań, ile na początku ostatniego ożywienia na rynku mieszkaniowym w 2015 r. Więcej...

7. Makarony Polskie zawarły z KSG Agro list intencyjny, dotyczący zasad współpracy w zakresie handlu olejami i zbożami, a także współpracy w innych obszarach produkcji rolnej. Więcej...

8. Ceny wyrobów hutniczych się ustabilizowały. To m.in. efekt wzrostu cen złomu wykupowanego przez Turcję i spadku produkcji w Europie. Popyt na stal w Polsce jest słaby. Więcej...

9. Początek nowego tygodnia na rynku złota stał pod znakiem ponownej przeceny, w efekcie czego ten szlachetny metal zszedł do najniższego poziomu od 29 września 2021 r. Więcej...

10. Warto zerkać na kurs EUR/USD, bo jest on coraz bliżej parytetu. Co to będzie oznaczać dla złotego?