Złoto najtańsze od ponad dziewięciu miesięcy

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji na Comex, sierpniowe kontrakty taniały o 10,60 USD, tracąc 0,6 proc. i schodząc do 1731,70 USD za uncję.

Ponownie wśród głównych przyczyn korekty eksperci wymieniają umocnienie złotego i rosnące rentowności papierów skarbowych. Te same czynniki doprowadziły do zejścia złota ze szczytowych poziomów w tym roku na wysokości ponad 2 tys. USD za uncję. Znacznie pogorszyło to konkurencyjność metalu.