To nie moda, a zdrowie

Marka Vivio to nie tylko sklep ze zdrową żywnością. To również promowanie zdrowego stylu życia

1. MIEJSCE W KRAJU — RADZIOWI (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)

Wszystko działo się stopniowo. Szukaliśmy sposobu na to, co właściwie możemy robić, bo oboje z mężem lubimy wyzwania i lubimy kiedy coś się dzieje. Po urodzeniu naszego drugiego syna chciałam wrócić do aktywności zawodowej i stworzyć coś nowego, własnego. Zauważyłam, że niszą na polskim rynku sprzedażowym są produkty typu „superfoods” np. jagody goji, młody jęczmień, nasiona chia czy olej kokosowy — opowiada o początkach Sylwia Witek, współwłaścicielka spółki Radziowi.

Zaczęła wyszukiwać różne produkty i dostawców, najpierw z Polski, potem zza granicy. Mąż natomiast zajął się tworzeniem sklepu, jako platformy sprzedażowej. Zaczynali od kilku produktów, stopniowo powiększając asortyment, podążając za nowościami i trendami.

Z właścicielami firmy mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji opisywania liderów rankingu e-Gazele Biznesu dwa lata temu. Pisaliśmy wówczas „pomysł żony dietetyczki, wykonanie męża informatyka”. Z tego połączenia powstał sklep cosdlazdrowia.pl. Sklep działa, a firma się rozrasta. Pracują w niej już 34 osoby.

— W swoim kanale na YouTube czy na Facebooku poruszam tematy nie tylko związane z dietetyką, ale również z holistycznym podejściem do życia. Mówię i piszę o poszukiwaniu pewnej równowagi w życiu. Wraz z popularyzacją zdrowej diety zwiększała się też świadomość społeczna. Ludzie rozumieją dziś, że jedzenie ma wpływ na zdrowie, że warto zastanowić się nad tym, co wkładamy do koszyka w sklepie. Co więcej, widzimy po sobie, że to daje wymierne efekty — dodaje Sylwia Witek.

Sporo produktów właściciele firmy sprowadzają sami i samodzielnie dbają o cały łańcuch od importu danego produktu, przez etap produkcji, marketing i sprzedaż. W Europie firma Radziowi ma kilku dystrybutorów.

— Mamy własny sklep internetowy również w Hiszpanii, gdzie mieszkamy wspólnie z mężem od dwóch lat i tam także staramy się wyszukiwać ciekawe produkty, które moglibyśmy sprzedawać w Polsce — mówi prezes.

Problemem są bardzo niejasne i zmieniające się często przepisy prawa i dodawane kolejne obowiązki biurokratyczne. To jednak nie jest tylko kłopot firmy czy nawet branży.

— Konkurencja nie śpi i jest bardzo duża, ale śledzimy rynek i działamy, a kierunki rozwoju wyznaczają konsumenci i ich potrzeby. Dążymy do tego, aby mieć w ofercie produkty, które pomogą ludziom w zmaganiu się z ich problemami — podkreśla Sylwia Witek.

W najbliższych trzech latach firma zamierza wprowadzić bardzo dużo nowych, innowacyjnych produktów (w tym także sprowadzane właśnie z Hiszpanii). Rozpoczęto już proces przygotowywania własnych receptur. Jednak do wprowadzenia ich na rynek upłynie jeszcze

Nie tylko sklep. Zapraszam do zaglądania na mój kanał internetowy, gdzie każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie: przepisy, krótkie treningi i porady dotyczące zdrowia w różnych sferach życia — zachęca Sylwia Witek, współwłaścicielka spółki Radziowi.

sporo czasu. Nowością będą produkty dla wegan oraz uruchomienie linii „Organic” z żywnością ekologiczną. Firma ma już strategię na kolejne lata. Planuje rozbudować i zmechanizować zakład.

— Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Każdy krok prowadzący do sukcesu jest okupiony przede wszystkim pracą, wieloma wyzwaniami, niepowodzeniami i rozczarowaniami. Jednak wiem teraz jedno, że bez konsekwentnego codziennego dążenia do celu nie da się osiągnąć powodzenia. Nie można się poddać w połowie drogi trzeba iść do przodu i realizować kolejne etapy w rozwoju firmy oraz rozwoju osobistym — podkreśla prezes.

Dodaje też, że w życiu chodzi o to, żeby nie tylko je przeżyć, ale żeby „żyć bardziej”. Czasem warto zastanowić się, czy my za bardzo nie pędzimy, zapatrzeni w przyziemne rzeczy, zapominając o najprostszych gestach, uśmiechu do drugiego człowieka, pomocy starszej kobiecie, która niesie pełne siatki zakupów.

