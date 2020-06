Toyota podrasowała legendarnego pick-upa

Japończycy poddali ósmą generację hiluksa kuracji odmładzającej, ale gdy zabrali się do pracy, to poszli na całość.

Toyota hilux dostała nowy trójwymiarowy grill i przeprojektowany przedni zderzak, dzięki czemu samochód wygląda, jakby był jeszcze lepiej przygotowany do jazdy w terenie. Dostępne w ofercie będą również nowe światła LED z przodu i z tyłu. We wnętrzu zmieniono wzór tablicy przyrządów i dodano nowy 8-calowy wyświetlacz. W katalogu pojawił się też kolejny silnik — mocniejszy diesel o pojemności 2,8 litra i mocy ponad 200 KM. Silnik ma 500 Nm momentu obrotowego i zapewnia przyspieszenie kolosa do setki w około 10 sekund. To wynik lepszy o prawie trzy sekundy od modelu z silnikiem o pojemności 2,4 litra. Sprzedaż ruszy w styczniu przyszłego roku. Hilux jest obecny na rynku od 1968 r. Najprostszą wersję DL można kupić już za 111,5 tys. zł, natomiast ceny wersji Dakar zaczynają się od 194,9 tys. zł.