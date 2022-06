Toyota tnie plany produkcji aut

W środę japoński koncern motoryzacyjny zaktualizował swoje plany produkcyjne. Za pośrednictwem opublikowanego oświadczenia poinformował, że w lipcu jego globalna produkcja nie przekroczy 800 tys. samochodów.

,,Borykamy się z niedoborami półprzewodników oraz kolejnymi falami pandemii, przez co nasza zdolność do budowy aut jest niższa’’, oświadczył koncern. Dodał on jednak, że jego roczny cel produkcyjny ustalony na poziomie 9,7 mln pojazdów nie jest zagrożony.