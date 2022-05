Toyota zainwestuje 624 mln USD w produkcję części do aut elektrycznych w Indiach

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Grupa Toyota planuje zainwestować 48 mld INR (624 mln USD) w produkcję komponentów do pojazdów elektrycznych w Indiach. To kolejny krok japońskiego producenta samochodów w dążeniach do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku - informuje Bloomberg.

Umowę inwestycyjną z władzami stanu Karnataka w południowych Indiach podpisały trzy spółki zależne działające w tym kraju - Toyota Kirloskar Motor, Toyota Kirloskar Auto Parts i Toyota Industries Engine India.