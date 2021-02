Polski eksport aluminium rośnie w tempie ponad 33 proc. rok do roku – najszybciej od ponad pięciu lat. Światowy niedobór podaży metali ogółem jest najwyższy od 10 lat, co podbija ceny. To tylko niektóre zjawiska warte uwagi na szybko rosnących rynkach metalowych.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.: