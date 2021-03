Trwa powolne odmrażanie światowej gospodarki

Restrykcje w krajach UE wciąż utrzymywane są na wysokim poziomie. Ale aktywność ludności w wielu krajach powoli się odmraża, co widać we wskaźnikach wysokiej częstotliwości – na przykład danych z urządzeń Google i Apple. W Polsce też. W porównaniu do innych państw nie wyróżniamy się pod tym względem – nie jesteśmy ani w czołówce, ani też w ogonie.

Wskaźniki wysokiej częstotliwości pozwalają na bieżąco śledzić, jak wygląda stan restrykcji przeciwepidemicznych oraz aktywność ludności w Polsce, Europie i na świecie.