Trzecia fala pandemii podcięła skrzydła kanadyjskiemu rynkowi pracy

Wprowadzone przez kanadyjski rząd restrykcje i obostrzenia w związku z trzecią falą pandemii koronawirusa odcisnęły swoje piętno na tamtejszym rynku pracy, zduszając jego wcześniejsze ożywienie, donosi Reuters.

Według danych Statistics Canada, w maju kanadyjska gospodarka straciła 68 tys. miejsc pracy, przebijając in minus medianę prognoz ekonomistów, która zakładała likwidację 20 tys. etatów. W efekcie doprowadziło to do wzrostu stopy bezrobocia do 8,2 proc. z 8,1 proc. w kwietniu.

Jak szacuje Statscan, po maju zatrudnienie było o około 3 proc. poniżej poziomu sprzed wybuchu pandemii.