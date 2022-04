UBS, Barclays i Standard Chartered obniżyły swoje prognozy dotyczące całorocznego wzrostu gospodarczego Chin, ponieważ kraj nadal walczy z epidemią poprzez wprowadzanie bardzo restrykcyjnych lockdownów - informuje Bloomberg.

UBS obniżył prognozę tegorocznego wzrostu chińskiego PKB z 5 do 4,2 proc., Barclays z 4,5 do 4,3 proc., zaś Standard Chartered z 5,3 do 5,0 proc.

Ekonomiści UBS napisali w notatce, że oczekują większego wsparcia politycznego, „głównie w postaci większych inwestycji w infrastrukturę, silniejszego wzrostu akcji kredytowej i zmian w sektorze nieruchomości”. Dodali jednak, że nie widzą, by rząd robił „wszystko, co trzeba”, aby osiągnąć założony wzrost PKB na poziomie ok. 5,5 proc.