Trzy pomysły inwestycyjne na krótki termin

Dość tej narracji:

Według Sebastiana Trojanowskiego, zarządzającego Ipopema TFI, rynek ze zbyt dużą bojaźnią podchodzi do Fedu. Mimo że dane są opóźnione i odzwierciedlają stan sprzed kilku dobrych tygodni, to już wskazują na słabnięcie amerykańskiej gospodarki. Rynek tego jeszcze nie widzi, co warto wykorzystać.

MAREK WISNIEWSKI