Trzy razy więcej rosyjskich turystów na Seszelach

W okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku liczba rosyjskich turystów w kurortach na Seszelach wzrosła trzykrotnie wobec notowanej rok wcześniej w tym samym czasie, informuje Bloomberg.

Seszele odwiedziło dotychczas w tym roku już ponad 13 tys. turystów z Rosji. Przyczyniło się do tego ograniczenie możliwości podróżowania wynikające z sankcji nałożonych na kraj za napaść na Ukrainę. Rosjanie już w ubiegłym roku stali się największą grupą turystów odwiedzających archipelag na Oceanie Indyjskim. Skłoniło to Aerofłot do wznowienia lotów na Seszele po 17 latach.