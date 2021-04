W czwartek turecki bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 19 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami 17 z 19 ankietowanych analityków, pisze Reuters.

Nowy prezes banku centralnego Sahap Kavcioglu zrezygnował ze zobowiązania do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej w razie potrzeby. To jego pierwsza decyzja po objęciu stanowiska. Po jej ogłoszeniu lira spadła o 0,7 proc. do 8,125 USD.