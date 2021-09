TVN Grupa Discovery: nie było żadnego uzasadnienia dla odwlekania decyzji ws. koncesji dla TVN24

Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy - napisała w czwartkowym komunikacie TVN Grupa Discovery. Zaniepokojenie Grupy wzbudziła druga z uchwał KRRiT, dot. uregulowania działalności podmiotów spoza EOG.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. Wcześniej koncesja ta obowiązywała do 26 września 2021 r. TVN wniosek o jej przedłużenie złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r. KRRiT podjęła też w środę uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

fot. AdobeStock

Do środowych rozstrzygnięć w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odniosła się w komunikacie TVN Grupa Discovery. "TVN Grupa Discovery zawsze spełniała wszystkie wymogi określone w ustawie o radiofonii i telewizji. Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy" - napisano w stanowisku.

Jednocześnie - jak zaznaczono - "KRRiT przyjęła drugą uchwałę, której celem jest wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta". "Ta uchwała, podobnie jak lex TVN, zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce" - czytamy w komunikacie TVN Grupy Discovery.

W uchwale KRRiT jej przewodniczący Witold Kołodziejski został zobowiązany do "podjęcia działań mających na celu ukształtowanie polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, w taki sposób, by nie było wątpliwości, że możliwość prowadzenia działalności obejmującej rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych nie dotyczy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nawet jeśli działają one poprzez podległe im podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Uchwała zobowiązuje także przewodniczącego KRRiT, by zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o "podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie regulacji prawnych w wyżej wskazanym zakresie z odwołaniem się do najlepszych praktyk istniejących np. w prawie ochrony konkurencji".

11 sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji (nazywaną potocznie "lex TVN"), która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zdaniem autorów ustawy, posłów PiS, ma ona na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

9 września nowelę odrzucił Senat; jego stanowisko musi jeszcze rozpatrzyć Sejm.

24 sierpnia z kolei prezydent Andrzej Duda ocenił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji jako "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i prezydencki minister Andrzej Dera przyznali we wrześniu, że prezydent jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.