Twarde lądowanie British Automotive Holding

Polski importer Jaguara i Land Rovera wypowiedział umowy dilerskie i serwisowe spółkom należącym do British Automotive Holding i uspokaja klientów.

Zarząd British Automotive Holding poinformował, że jego spółki dilerskie i serwisowe otrzymały od Inchcape JLR Poland, obecnego importera aut Jaguar i Land Rover, wypowiedzenie umów.

Wypowiedzenie umowy dotyczącej sprzedaży samochodów (po wcześniejszych zerwaniu przez importera umów dilerskich z pozostałymi spółkami z grupy BAH) dotyczy obecnie jedynie British Automotive Centrum (BAC). Umowy na serwisowanie aut straciły poza BAC, również British Automotive Gdańsk (BAG), British Automotive Łódź (BAŁ) oraz British Automotive Silesia (BAS). Jak podkreślono w komunikacie giełdowym, wypowiedzenie umów nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym. Działanie to ma związek z niedawnym zakończeniem działalności operacyjnej i zapowiedzią ogłoszenia upadłości przez byłego importera aut koncernu JLR (należącej do BAH spółki British Automitive Polska).

Przypomnijmy, że JLR odrzucił propozycję zawarcia układu z BAP i zażądał natychmiastowego uregulowanie wielomilionowych należności. BAH poinformował o realizacji przez JLR „zabezpieczeń wynikających z umów zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych, poprzez zajęcie rachunków bankowych Emitenta oraz spółek zależnych Emitenta”.

W związku z tym zarząd wdrożył działania zmierzające do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości oraz spółek zależnych, co w konsekwencji skutkować będzie zaprzestaniem prowadzenia działalności. BAH poprzez spółki zależne prowadził na polskim rynku sprzedaż dilerską samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz obsługę serwisową aut JLR. W ramach grupy za import aut tych marek odpowiadała bezpośrednio spółka British Automotive Polska. W 2020 r. koncern JLR wypowiedział BAP umowę importerską, a nowym przedstawicielem brytyjsko-indyjskich marek w Polsce została już w grudniu tego roku firma Inchcape JLR Poland.

Co z klientami spółek należących do BAH? Obecny importer w oświadczeniu prosi ich o bezpośredni kontakt. Prośba dotyczy klientów, którzy złożyli w BAC Warszawa zamówienia na samochody lub są w trakcie napraw serwisowych w innych punktach należących do grupy BAH. Obecny importer podkreśla, że utrudnienia związane z zaprzestaniem działalności przez BAH nie wpływają na pracę żadnego z 12 innych autoryzowanych punktów dilerskich.