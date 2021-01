Twitter przejął platformę Revue

Twitter, właściciel jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych z mikroinformacjami stał się właścicielem Revue, platformy oferującej użytkownikom tworzenie biuletynów redakcyjnych.

Jak na razie, nie ujawniono szczegółów transakcji, w tym jej wartości.

W oświadczeniu napisano, że „…przyspieszy to prace nad usługami, które mają pomóc ludziom być na bieżąco z ich zainteresowaniami, jednocześnie dając wszystkim typom piszącym możliwość zarabiania na odbiorcach - czy to za pośrednictwem tego, co stworzyli w publikacji, na swojej stronie internetowej, na Twitterze lub w innym miejscu”

Revue umożliwia użytkownikom tworzenie bezpłatnych biuletynów, jednak Twitter zamierza pozostawić również opcję płatnych biuletynów dla tych, którzy chcą generować dochody dzięki swoim publikacjom.