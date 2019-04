Uber może wycenić się wyżej niż Caterpillar, Morgan Stanley czy BlackRock

Uber zamierza wycenić swoje akcje w IPO po 44-50 USD, wynika z ostatnich doniesień mediów. Oznacza to, że spółka, która przyznała niedawno iż może nigdy nie osiągnąć zysku, wycenia się wyżej niż niektóre blue chipy.

Gdyby doniesienia mediów potwierdziły się, oznaczałoby to, że Uber wycenia się nawet na 90 mld USD. To więcej niż wynosi wartość wielu znanych spółek, m.in. DowDuPont, General Electric czy Caterpillar, a w branży finansowej Morgan Stanley czy BlackRock. Uber chwali się rosnącymi dynamicznie przychodami, ale wciąż generuje pokaźne straty. W ubiegłym roku było to 1,85 mld USD. Spółka oferująca usługi parataksówkowe może bronić się jedynie tym, że wiele innych firm nowych technologii również jest w tej sytuacji. Mniejszy rywal Ubera,...