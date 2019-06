Udana sesja na GPW

W czwartek główne indeksy warszawskiej giełdy zwyżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę JSW, CD Projekt i mBank.

WIG20 na czwartkowym zamknięciu wzrósł 0,8 proc. do 2.335,13 pkt., WIG zwyżkował 0,7 proc. do 60.293,37 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 4.097,98 pkt., a sWIG80 zyskał 1,0 proc. do 11.774,28 pkt.

WIG20 rozpoczął notowania w okolicach środowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę zwyżkową do poziomu ok. 2.347 pkt., który osiągnął ok. godz. 10. Następnie rozpoczął fazę spadków, do której przyczyniły się m. in. spółki energetyczne, gdyż WIG-energia na półmetku sesji zyskiwał ok. 2 proc., by na czwartkowym zamknięciu odnotować 0,8-proc. spadek.

Polski indeks okazał się jednym z liderów regionu europejskiej części EMEA. Wzrosty panowały również na innych rynkach akcji regionu, przy czym oscylowały one od 0,1 proc. (Rosja) do 0,8 proc. (Węgry, Turcja).

Obroty na GPW wyniosły 821 mln zł, z czego 683 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,4 proc., a S&P500 zwyżkował 0,3 proc. o 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 7,2 proc., CD Projekt – o 2,7 proc. i mBank – o 2,3 proc. Zwyżkował również kurs PGNiG – o 0,2 proc.

W trakcie sesji PGNiG poinformował, że walne zgromadzenie spółki zgodziło się z rekomendacją zarządu, by z zysku osiągniętego w 2018 roku dywidenda na akcję wyniosła 0,18 zł, co oznacza, że po wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 0,11 zł na jedną akcję.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Orange – spadek o 3,2 proc., PGE – o 1,7 proc. i PZU – o 0,3 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Setanty – wzrost o 20,5 proc., PHN – o 16,1 proc. i Cherrypick Games – o 16,0 proc. Zwyżkowała także cena Hydrotoru – o 2,7 proc., Ciechu – o 1,4 proc. i Livechatu – o 0,3 proc.

Setanta poinformowała w środę w nocy, że podpisała porozumienie w sprawie połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All In! Games.

Cena PHN od tegorocznego minimum z końca maja zyskała ok. 30 proc.

Kurs Cherrypick Games, spółki z rynku NewConnect, zwyżkował w dwucyfrowym tempie po odnotowaniu 26 czerwca tegorocznego minimum, a ponadto w ciągu dwóch ostatnich sesji właściciela zmieniły akcje, stanowiące ok. 4,7 proc. kapitału zakładowego spółki.

Kurs Hydrotoru był najwyżej od stycznia 2019 roku, a obrót w wymiarze jednosesyjnym okazał się największy od 31 sierpnia 2015 roku.

W trakcie czwartkowej sesji Ciech podał, że odwołuje zwyczajne walne zgromadzenie ze względu na konieczność dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, które są następstwem utworzenia rezerwy i odpisu o łącznej wysokości ok. 65 mln zł.

Livechat poinformował podczas sesji, że zarząd chce, by spółka wypłaciła 0,54 zł zaliczkowej dywidendy na akcję za rok obrotowy 2018/2019.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 5,3 proc., mimo zwyżki o prawie 9 proc., jaką spółka odnotowała na półmetku czwartkowych notowań.

ZM Kania podały w trakcie czwartkowej sesji, że rozpoczęły proces poszukiwania dodatkowego finansowania kapitału obrotowego w formie pożyczki lub innej postaci w wysokości 25-50 mln zł.