Unijne organy nadzoru antymonopolowego rozszerzyły swoje dochodzenie w sprawie zakupu przez Google'a producenta inteligentnych zegarków Fitbit, pisze Reuters.

Śledztwo potrwa do 8 stycznia 2021 roku. Pierwotnie miało zakończyć się 23 grudnia. Ma na celu sprawdzenie, czy dzięki zakupowi Fitbit Google zyska możliwość pozyskiwania informacji o użytkownikach do targetowania reklam internetowych, co postawiłoby go w uprzywilejowanej pozycji względem rynkowych rywali.