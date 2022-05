Ukraina: w środę wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy w kluczowym punkcie

Operator ukraińskich gazociągów ogłosił, że przesył z Rosji do Europy przez kluczowy punkt ustanie w środę, bo okupacyjne siły zakłóciły działanie stacji kompresora, informuje Reuters.

W komunikacie na stronie internetowej operator powołał się na siłę wyższą w sprawie przesyłu gazu przez punkt Sochranowka od godziny 7 rano. Reuters pisze, że nadal możliwe jest przekierowanie gazu do stacji kompresora w Sudży, co pozwoliłoby na kontynuowanie przesyłu do Europy.