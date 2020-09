W latach 2016-2019 szara strefa w hazardzie online spadła czterokrotnie

W latach 2016-2019 szara strefa w hazardzie online spadła czterokrotnie, z poziomu 79,4 proc. do 18,5 proc. - wyliczyło Ministerstwo Finansów. W zakładach wzajemnych online nastąpił w tym czasie spadek z 63,5 proc. do 8,8 proc., a w grach kasynowych ze 100 proc. do 55,3 proc.