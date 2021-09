UniCredit coraz bliższy zakupu Banca Monte dei Paschi

Doszło po postępu w negocjacjach prowadzonych między włoskim rządem a bankiem UniCredit w sprawie przejęcia kontroli nad borykającym się z poważnymi problemami Banca Monte dei Paschi di Siena, twierdzą źródła agencji Bloomberg.

Spekulacje mówią, że do podpisania porozumienia może dojść jeszcze przed końcem roku. UniCreditowi, największej instytucji bankowej na Półwyspie Apenińskim i byłym właścicielu polskiego Banku Pekao SA zależy na czasie, gdyż w razie sfinalizowania umowy do końca roku, bank skorzystałby z wprowadzonej w zeszłym roku ulgi podatkowej na fuzje i przejęcia w branży bankowej. Szacowane z tego tytułu korzyści to miliardy euro.

Źródła przyznają, że dalsze postępy w rozmowach blokowane są zaplanowanymi na 3 i 4 października wyborami samorządowymi w Sienie, gdzie znajduje się siedziba Monte Paschi.

Włoskie ministerstwo finansów ocenia, że umowa z UniCreditem może kosztować państwo około 10 mld EUR.

Wcześniej włoskie media donosiły, że negocjacje z UniCreditem z powodu narzucanych warunków obarczone są wysokim ryzykiem fiaska, a rząd rozważa plan awaryjny dla Monte Paschi bez udziału UniCredit.