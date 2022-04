UOKiK: sąd podtrzymał karę 817 tys. zł dla UPC Polska i rekompensaty dla konsumentów

Jak wyjaśnił UOKiK, chodzi o podwyżkę abonamentu za internet wprowadzoną przez operatora od grudnia 2014 r. "Sąd (Apelacyjny - PAP) zgodził się z prezesem UOKiK, że była ona bezprawna i doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów" - wskazał Urząd we wtorkowym wpisie na Twitterze.

fot. FORUM

Dodano, że "Sąd Apelacyjny podtrzymał karę 817 tys. zł dla UPC Polska i rekompensaty dla konsumentów". Wyjaśniono, że "przysługuje im zwrot bezprawnie pobranych opłat, o czym operator musi ich zawiadomić pisemnie i SMS-ami".

"Sąd potwierdził, że do zmiany warunków umowy konieczna jest odpowiednia klauzula modyfikacyjna. To postanowienie precyzujące, co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie, w konsekwencji wpływając na cenę usługi. Takiej klauzuli w umowach z UPC Polska nie było" - przekazał na Twitterze UOKiK.