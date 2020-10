UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r.

UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyższenie wysokości abonamentu w 2015 r. - poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator UPC zobowiązał się do udzielenia rekompensaty - dodał Urząd.

Jak ustalił Urząd, klienci UPC, którzy zawarli umowy na czas nieoznaczony, otrzymali listy informujące o przyspieszeniu prędkości internetu i większej o 7 zł cenie tej usługi – nowe zasady miały wejść od 1 marca 2015 r. Rok później operator ponownie podwyższył abonament – od 3 do 8 zł, w zależności od posiadanego pakietu. W listach spółka informowała także, że wprowadza do umów postanowienie, które umożliwia zmianę wysokości abonamentu - czytamy w komunikacie.



Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził, że zarówno podwyższenie abonamentu, jak i zmiana postanowienia, nie powinny zostać wprowadzone, ponieważ zawarte umowy nie przewidywały takiej możliwości. Nie znalazły się w nich bowiem tzw. klauzule modyfikacyjne, które precyzyjnie określają, co i w jakich warunkach może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.



"Nie kwestionujemy samego prawa przedsiębiorcy do zmiany umów zawartych na czas nieoznaczony - zawsze musi się to jednak odbywać w oparciu o jednoznaczną, precyzyjną oraz zrozumiałą dla konsumenta klauzulę modyfikacyjną" - tłumaczy Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.



Szef Urzędu poinformował, że w tym postępowaniu operator UPC zobowiązał się do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk i zrekompensowania strat konsumentom. Ta decyzja oznacza, że niekorzystne dla abonentów działania zostaną bezzwłocznie wyeliminowane, zaś konsumenci korzystający z usług UPC uzyskają świadczenia, których nie muszą dochodzić w długotrwałych procesach sądowych. Przykładowo UPC przywróci poprzednie ceny i nie będzie podwyższać abonamentu w przyszłości dla określonej grupy klientów – dodaje prezes UOKiK.



"Byli abonenci otrzymają zwrot pieniędzy – będzie to 75 proc. zapłaconych podwyżek albo będą mogli ponownie skorzystać z oferty UPC z rabatem w wysokości od 20 zł do 30 zł nawet przez 18 miesięcy" - czytamy.



UPC Polska poinformuje klientów o decyzji e-mailem, pocztą, SMS-em lub na indywidualnym koncie abonenta. Aby skorzystać z rekompensaty, należy zgłosić się do operatora. Szczegóły dotyczące korzyści, które może otrzymać abonent UPC, można znaleźć w decyzji.



UOKiK dodał w komunikacie, że to nie jedyne działania Prezesa UOKiK dotyczące jednostronnej zmiany umów przez operatorów telewizji kablowej - w toku jest postępowanie wyjaśniające dotyczące Vectry. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorca mógł zmienić postanowienia umów, w tym wprowadzić klauzule modyfikacyjną i podwyższyć cenę, i czy były ku temu podstawy.