UOKiK wszczął postępowanie ws. dodatkowej opłaty w PayPalu

W grudniu 2020 r. spółka PayPal (Europe) z Luksemburga wprowadziła zmiany w umowach z użytkownikami platformy. Jedną z nich była nowa opłata - za brak aktywności na koncie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wynosi ona maksymalnie 45 zł rocznie. UOKiK, po otrzymaniu skarg od konsumentów, sprawdza, czy było to działanie zgodne z prawem.

Klauzula modyfikacyjna przewiduje możliwość wprowadzenia zmian przez samo ich opublikowanie i automatyczną „akceptację” przez użytkownika, który będzie dalej korzystać z usług PayPala.

Postępowanie wyjaśniające ma na celu wstępne ustalenie, czy działania luksemburskiej spółki dotyczące jednostronnych modyfikacji warunków umowy z użytkownikami są zgodne z prawem. Klauzula będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

“Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do «ważnych powodów», należy uznać za niedopuszczalne” – stwierdził w oświadczeniu szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.