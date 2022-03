Uran najdroższy od 11 lat

Cena benchmarkowego uranu Ux U308 wzrosła w czwartek o 11 proc. do 59,75 USD za funt. Jest najwyższa od marca 2011 roku.

fot. Bloomberg

Cenę uranu windują obawy, że sankcje nakładane na Rosję doprowadzą do zmniejszania podaży na rynku, który już doświadcza problemów z dostawami. Biały Dom rozważa nałożenie sankcji na państwowy Rosatom, który wraz ze spółkami zależnymi zapewnia ok. 35 proc. globalnej podaży wzbogaconego uranu. Z Rosji pochodziło 16,5 proc. uranu sprowadzonego do USA w 2020 roku, wskazuje Bloomberg.