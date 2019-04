Ursus złożył propozycje układowe

Zarząd Ursusa poinformował, że w lubelskim sądzie rejonowym złożył spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.

W oddzielnym komunikacie spółka podała informacja dotyczące zobowiązań.

Jak podano, bank PKO BP rozpoczął egzekucję komorniczą z ruchomości objętych zastawami oraz z nieruchomości; zwrócił się również do poręczycieli o zapłatę poręczonych zobowiązań.



Millennium Bank, mBank, ARP oraz Leasingi oczekują na propozycje układowe. SG Equpment wypowiedział umowy pożyczek i umowę leasingu, a EFL Leasing wypowiedział dwie spośród sześciu umów leasingu.

Spółka zaznacza, że ze względu na działania PKO BP bieżąca działalność spółki jest utrudniona, m.in. poprzez fakt, że część z zapasów spółki nie może zostać wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. do bieżącej produkcji, bowiem zostały zajęte przez komornika.

Ponadto kadra spółki została zaangażowana "do obsługi" postępowania egzekucyjnego, tj. do zaktualizowania list ruchomości objętych zastawami (są to zbiory rotujące), a także do przemieszczenia i uporządkowania tych rzeczy na potrzeby działań komornika. Przy okazji powstała konieczność uzupełnienia materiałów/zapasów/komponentów do bieżącej produkcji, aby zachowana została ciągłość działalności/produkcji spółki i aby utrzymać na właściwymi poziomie minima logistyczne.

"Płynności finansowa spółki została obciążona dodatkowymi nieplanowanymi transakcjami zakupu materiałów/zapasów/komponentów, a inne podmioty finansujące działalność emitenta wyraziły zwoje zaniepokojenie sytuacją, co może spowodować kolejne utrudnienia w pozyskaniu/kontynuowaniu działalności Spółki" - dodano.