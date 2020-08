Urząd podatkowy USA oczekuje niższego zatrudnienia przez lata

Amerykański urząd podatkowy IRS prognozuje, że niższy poziom zatrudnienia utrzyma się w kraju co najmniej 7 lat.

IRS prognozuje, że w 2021 roku będzie w USA ok. 229,4 mln miejsc pracy. To ok. 37,2 mln mniej niż prognozował w ubiegłym roku. Statystyka dotyczy ilości formularzy podatkowych W-2, wykorzystywanych do raportowania wynagrodzeń, które urząd spodziewa się otrzymać. IRS oczekuje napływu mniejszej liczby formularzy W-2 co najmniej do 2027 roku, w którym ma być ich ok. 15,9 mln mniej niż szacowano przed pandemią.