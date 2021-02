Rząd USA odnotował w styczniu deficyt budżetowy w wysokości 163 mld USD. Rok wcześniej były to 33 mld USD. To efekt wręczenia Amerykanom czeku o wartości 600 USD i innych zasiłków w ramach pakietu bodźców fiskalnych, pisze Reuters.

Styczniowe wpływy do kasy państwa wzrosły o 3 proc. rok do roku do 385 mld USD, a nakłady o 35 proc. do 547 mld USD. Zarówno wpływy, jak i nakłady, były rekordowe dla tego miesiąca.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy roku fiskalnego 2021 deficyt wzrósł o 89 proc. do 736 mld USD, przychody o 1 proc. do 1,19 bln USD, a nakłady o 23 proc. do 1,92 bln USD. Styczniowy deficyt byłby znacznie wyższy gdyby nie około 44 mld USD świadczeń wypłaconych jeszcze w grudniu w związku z tym, że 1 stycznia przypadał w piątek.