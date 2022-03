Wstępne dane pokazały, że sektor przemysłowy i usług w amerykańskiej gospodarce odnotowały lekką poprawę koniunktury.

Opracowywany przez Markit Economics wskaźnik PMI dla przemysłu w oszacowaniu na marzec nieoczekiwanie wzrósł do 58,5 pkt. Oczekiwano tymczasem spadku jego wartości do poziomu 55,8 pkt. W lutym było to 57,3 pkt.