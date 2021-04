Indeks aktywności przemysłowej w USA wzrósł w marcu do najwyższego poziomu od ponad 37 lat. To efekt potężnego wzrostu liczby nowych zamówień, pisze Reuters.

Instytut Zarządzania Zaopatrzeniem (ISM) podał w czwartek, że jego wskaźnik aktywności fabryk w kraju wzrósł z 60,8 w lutym do 64,7 w marcu. To najwyższy odczyt od grudnia 1983 roku.

Odczyt powyżej 50 wskazuje na wzrost produkcji, która stanowi 11,9% gospodarki USA. Ekonomiści ankietowani przez Reutera prognozowali wzrost indeksu do 61,3. Subindeks nowych zamówień wzrósł z 64,8 w lutym do 68 w marcu. To najwyższy odczyt od stycznia 2004 roku.

Oczekuje się, że w tym roku wzrost gospodarczy przyspieszy dzięki ogromnemu pakietowi bodźców fiskalnych o wartości 1,9 bln USD i ponownemu otwarciu gospodarki, które będzie możliwe dzięki przyspieszającemu programowi szczepień.

Aktualnie szacunki wskazują, że amerykański PKB mógł wzrosnąć w pierwszym kwartale nawet o 10 proc. w ujęciu rocznym.