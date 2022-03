USA: raport ADP o zatrudnieniu przebił oczekiwania

Odczyt jest sporym pozytywnym zaskoczeniem i znacznie lepszy od mediany oczekiwań ekonomistów, która zakładała wzrost liczby nowych etatów na poziomie 390 tys. Miesiąc wcześniej - jak wskazywały wstępne odczyty - nieoczekiwanie zlikwidowano 301 tys. etatów. Jednak ADP diametralnie zrewidowała ten odczyt podnosząc go ze straty do wzrostu o 509 tys. co już decydowanie bardziej pokrywa się z rządowymi danymi na poziomie +467 tys.

Zrewidowano też, w ramach cyklicznego dostosowywania wyników do danych ze Spisu Powszechnego i Biura Statystyki Pracy, wyliczenia za inne miesiące 2021 r., jednak korekta w żadnym przypadku nie była aż tak spektakularna jak za styczeń 2022 r.

Zatrudnianie pozostaje solidne, ale ograniczone przez zmniejszoną podaż siły roboczej po pandemii - oceniła główna ekonomistka ADP, Nela Richardson.

Raport ADP poprzedza zaplanowaną na najbliższy piątek publikację rządowych danych z rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami w lutym stopa bezrobocia miała spaść do 3,9 proc. z 4,0 proc. w styczniu zaś w sektorze prywatnym miało powstać 410 tys. etatów, a poza rolnictwem 440 tys.