W czerwcu liczba wolnych miejsc pracy w USA wzrosła do 5,89 mln z 5,37 mln miesiąc wcześniej - wynika z danych Departamentu Pracy. To więcej niż przewidywali analitycy.

Zatrudnienie spadło do 6,7 mln w czerwcu z rekordowego wyniku 7,2 mln miesiąc wcześniej. Chociaż liczba zatrudnionych okazała się niższa, był to drugi najwyższy wynik w historii. Liczba osób, która wróciła do pracy po okresie lockdownu, spadła o 503 tys.