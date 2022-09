Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W finalnym oszacowaniu, wskaźnik PMI dla amerykańskiego przemysłu odnotował co prawda spadek, ale mniejszy niż oczekiwano. Mimo to coraz bardziej zbliża się do granicy oddzielającej rozwój od kurczenia się.

Opracowywany przez Markit Economics indeks, spadł w sierpniu 2022 r. do 51,5 pkt z 52,2 pkt miesiąc wcześniej. Tymczasem wstępne wyliczenie wskazywało na zniżkę do 51,3 pkt.