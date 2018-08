USA wyszły z „nowej normalności”

USA jako pierwsza gospodarka świata wyszły z okresu pokryzysowego, ocenia Mohamed El-Erian z towarzystwa Allianz.

Zobacz więcej Mohamed El-Erian Bloomberg

W drugim kwartale gospodarka amerykańska urosła o 4,1 proc., co oznaczało najszybszy wzrost od 2014 r. Zdaniem Mohameda El-Eriana, głównego doradcay ekonomicznego Allianza, gospodarka definitywnie zakończyła pokryzysowy okres powolnego wzrostu, który on sam nazwał „nową normalnością”. „Nowa normalność”, określenie które stworzył w 2009 r. i co do którego szybko zapanował rynkowy konsensus, oznaczało, że pokryzysowe ożywienie nie będzie przebiegało według schematu dynamicznego odbicia. Niemożność uzyskania szybszego wzrostu była związana ze słabą poprawą produktywności oraz starzeniem się siły roboczej.



- USA jako pierwsza gospodarka opuściły nową normalność, a długoterminowa równowaga osiągana jest teraz przy wyższym wzroście, sięgającym 2,5-3,0 proc. – powiedział Mohamed El-Erian w wywiadzie na antenie telewizji Bloomberg.



Jego zdaniem obecnie istnieją warunki do utrzymania niskiej stopy bezrobocia oraz do wzrostu wskaźnika partycypacji w sile roboczej. To oznacza, że Fed ma dalsze pole do stopniowego podnoszenia stóp procentowych, bez ryzyka że zdławi to ożywienie gospodarcze. Ten stan rzeczy może zakłócić tylko bodziec zewnętrzny, ocenia specjalista.