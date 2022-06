UBS rekomenduje zakup dolara australijskiego

Po tym jak popularnie zwany Aussie, australijski dolar, odbił się w maju od dwuletniego minimum, jest duże prawdopodobieństwo, że jego wartość wzrośnie o około 11 proc. od tamtego poziomu do wartości 0,76 USD do końca bieżącego roku. UBS prognozuje również, że para może dojść nawet do pułapu 0,78 USD do końca pierwszego kwartału 2023 r.

To zasługa obserwowanego kontrastu między wyhamowaniem gospodarki USA, a prężnie rozwijającą się gospodarką australijską. Zajęcie długiej pozycji na Aussie wydaje się być perspektywiczną inwestycją – stwierdził Dominic Schnider dyrektor ds. surowców i walut Azji i Pacyfiku w UBS.

W poniedziałek rano relacja pary AUD/USD utrzymywała się w pobliżu poziomu 72,08 centów amerykańskich.