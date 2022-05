Ustawą o działach pożywiły się mole

Mimo powtarzających się zawirowań i wewnętrznych pęknięć klub PiS, wsparty kilkoma wasalami, realnie wygrywa w Sejmie wszystkie ważne głosowania.

Opozycja nawet zjednoczona odnosi tylko sporadyczne sukcesy wyłącznie w kwestiach proceduralnych, a i wtedy władcy forsują oszukańczą reasumpcję głosowania i wszystko wraca do normy. Od czasu do czasu obóz władzy mobilizuje się nadzwyczajnie, wtedy nie wchodzą w grę żadne wyjazdy czy nawet… zwolnienia lekarskie. Ostatnim przykładem takiej zwartości było powołanie 12 maja Adama Glapińskiego na jego drugą kadencję 2022-28 na czele NBP. A zatem jakiekolwiek pogłoski o przedterminowych wyborach to niedorzeczności, obecny układ rządowy dotoczy się do jesieni 2023 r. – i dopiero wtedy Polacy przy urnach rozstrzygną, co dalej.

Zupełnie inną kwestią jest, co władcom uda się przez blisko półtora roku jeszcze wprowadzić w życie. Na przykład – ile jeszcze wymyślą wersji tzw. Polskiego Ładu, z których każda następna jest w szczegółach bardziej absurdalna od poprzedniej i komplikuje w trakcie roku do entej potęgi system podatkowy. Wspomniana większość w Sejmie wystarcza również do odbijania poprawek Senatu, ale arytmetycznie jest jednak minimalna. Dlatego PiS realizuje chytrą taktykę koncentrowania ważnych i niepewnych głosowań – do wspomnianego powołania 12 maja prezesa NBP, przy gwarantowanej wtedy obecności całego klubu, marszałek Sejmu np. nagle dorzuciła odkładane od wielu tygodni przeforsowanie potulnego wobec władzy nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. W pakiecie głosowań Sejmu znalazła się również nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych. Tytuł jest jednak mylący, chodziło o świeżą i bardzo krótką ustawę, która podobno ma usprawnić proceduralnie przygotowania i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Natomiast identycznie zatytułowana ogromna i ważna dla funkcjonowania centrum państwa ustawa czeka na sfinalizowanie już grubo ponad rok. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła sprawozdanie 16 lutego 2021 r. i od tej pory cisza. Do niepojętego jej leżakowania nawiązałem w tytule, oczywiście symbolicznie, jako że Sejm już dawno przeszedł z papierowego na elektroniczny obieg dokumentów… Wspomniana ustawa w ogóle ma pecha, pod koniec 2020 r. po rekonstrukcji rządu była podobno bardzo pilna, ale Andrzej Duda ją… zawetował. Został wtedy postawiony przez PiS pod terminową ścianą, nakazano mu bez uzgodnienia złożenie podpisu w najwyżej 13 dni, a przecież prezydent konstytucyjnie ma na decyzję 21 dni. Zaskoczona ekipa rządowa w styczniu 2021 r. podjęła drugą próbę dostosowania ustawy o działach oraz aż 66 z nią powiązanych. Wniesienie skorygowanego projektu poprzedzone zostało spotkaniem Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego, które miało zagwarantować, że drugiego weta nie będzie. Kilka uwag merytorycznych prezydenta uwzględniono, w szczególności zniknął absurdalny pomysł przeniesienia politycznych podsekretarzy stanu do korpusu służby cywilnej. Dla sprawności kierowania państwem ustawa jest bardzo pilnie potrzebna, przynajmniej tak wynikało z rządowych uzasadnień do obu wersji. Pierwsza zawetowana miała wejść w życie 1 stycznia 2021 r., druga poprawiona także, z mocą wsteczną. Efekt niepojętej bojaźni PiS, wywołanej wewnętrznymi starciami, jest taki, że od dokonanej 6 października 2020 r. rekonstrukcji gabinetu centralna administracja już ponad półtora roku funkcjonuje częściowo niezgodnie z ustawami, co jest kompromitacją konstytucyjnego „demokratycznego państwa prawnego”. Nawet ustawa potrzebna dla sprawniejszego funkcjonowania centralnej administracji może w Sejmie leżeć odłogiem ponad rok, gdy jej uchwalenie okazuje się dla PiS politycznie niewygodne. I Kpalion_Wikimedia Commons_CC BY-SA 3.0