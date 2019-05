Ustawa zmniejszająca podatek dla KGHM trafi pod głosowanie Senatu

Nowelą zmniejszającą podatek dla KGHM o 15 proc. zajęli się senatorowie podczas środowego posiedzenia plenarnego. Do uchwalonej przez Sejm ustawy nie zgłoszono żadnych poprawek, teraz trafi ona pod głosowanie.

Chodzi o przygotowaną przez posłów PiS nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin uchwaloną przez Sejm 12 kwietnia. Przewiduje ona zmniejszenie tzw. podatku miedziowego, którego jednym płatnikiem jest obecnie KGHM, o 15 proc., dzięki czemu koncern miedziowy ma zaoszczędzić w 2019 roku 180 mln zł, a w kolejnych latach 240 mln zł rocznie.



W trakcie rozpatrywania ustawy senatorowie poruszyli kwestię struktury właścicielskiej KGHM. Podnoszono, że wywołuje ona bezpośrednie zmniejszenie wpłat do budżetu, a przynosi zyski właścicielom, wśród których Skarb Państwa jest mniejszościowym udziałowcem, choć ma kontrolę operacyjną nad tą firmą. W związku z tym senatorowie powrócili do poruszanego już w Sejmie problemu braku stanowiska rządu, a w szczególności Ministerstwa Finansów do ustawy.



Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie spółki, w tej chwili Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki, fundusz Nationale-Nederlanden OFE 5,05 proc. akcji spółki, a fundusz Aviva OFE 5,02 proc. akcji spółki. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych.



Według opinii Biura Analiz Sejmowych do projektu "dane finansowe i majątkowe koncernu KGHM Polska Miedź SA nie uzasadniają obniżenia stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin i nie potwierdzają tezy sformułowanej w uzasadnieniu projektu, że podatek ten ma istotny wpływ na straty spółki". "(Projekt - PAP) bierze pod uwagę przede wszystkim interes koncernu KGHM Polska Miedź SA, pomijając stan finansów publicznych, interes gospodarki i samorządu terytorialnego oraz propozycje rządowe wynikające z innych projektów ustaw" - napisano.



Podatek od wydobycia niektórych kopalin (miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r. Wielkość podatku, który wpływa do budżetu państwa, zależy od: wartości surowców na rynku światowym, od kursu dolara amerykańskiego, w którym miedź i srebro są notowane na giełdzie oraz od wolumenu wydobycia. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Obniżenie podatku od niektórych kopalin o 15 proc. było jednym z punktów umowy zawartej w woj. dolnośląskim między PiS a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Ponadto w ub. roku rząd przyjął projekt umożliwiający firmom wydobywczym dokonywanie darowizn w wysokości do 5 proc. wartości podatku od kopalin na rzecz lokalnych samorządów.