UTK dopuścił do ruchu pierwsze w Polsce pociągi hybrydowe wyprodukowane przez Newag

Urząd Transportu Kolejowego wydał zezwolenie na dopuszczenie do ruchu pierwszych w Polsce pociągów hybrydowych wyprodukowanych przez nowosądecką firmę Newag. Pojazdy Impuls 2 typu 36WEh zamówiło województwo zachodniopomorskie.

Jak poinformował nowosądecki producent, dopuszczenie pociągów do ruchu przez UTK, "to kolejny duży krok do wprowadzania ekologicznego transportu na tory".