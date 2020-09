UTK: liczba lokomotyw przewoźników pasażerskich spadła o 133

Liczba lokomotyw, które posiadali przewoźnicy pasażerscy w 2019 roku zmniejszyła się o 133 sztuki z 554 w roku 2011 do 421 na koniec roku ubiegłego - wynika ze sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego za rok 2019 przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Mniejszy spadek zanotowali przewoźnicy towarowi. O ile w roku 2011 dysponowali oni flotą 3 tys. 682 lokomotyw, to w roku 2019 było ich 3 tys. 655, czyli o 27 mniej.

Z danych UTK wynika, że spadła też liczba zespołów trakcyjnych. W roku 2011 było ich 1 tys. 402, podczas gdy na koniec roku 2019 liczba ta wyniosła 1 tys. 388.

Jak informuje urząd, podobnie, choć na większą skalę, wygląda sytuacja w wagonowym parku taborowym. W latach 2011-2019, przewoźnicy pasażerscy zdecydowali o likwidacji ponad 1 tys. 200 wagonów z miejscami do siedzenia oraz likwidacji 110 wagonów z miejscami do leżenia.

Na koniec roku 2019 wagonów z miejscami do siedzenia było 1 tys. 940, podczas gdy dziewięć lat wcześniej ich liczba sięgała 3 tys. 254 sztuk. W tym samym czasie liczba wagonów z miejscami do leżenia zmniejszyła się z 300 do 188.

Jak informuje UTK, średni wiek lokomotyw należących do przewoźników pasażerskich wzrósł nieznacznie wobec ubiegłego roku. Z prawie 34 lat do nieco ponad 35 a wagonów pasażerskich nieznacznie spadł bo z 30,6 do 30 lat.

“Należy przy tym pamiętać, że wagony pasażerskie oraz zespoły trakcyjne, które w ostatnich latach zostały zmodernizowane lub odświeżone, wciąż są przypisywane do roku produkcji. Jednak cykl życia pojazdów kolejowych jest zdecydowanie dłuższy niż np. w przypadku pojazdów drogowych. Pozwala to utrzymywać wysoką zdolność wykorzystania taboru kolejowego nawet przez 40 lat od produkcji” - wyjaśnia UTK.

Jak informuje UTK, w 2019 r. 157 pojazdów uzyskało zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w ruchu pasażerskim.

"Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba pojazdów, które uzyskują takie zezwolenie. Zarówno tych nowobudowanych, jak i dopuszczonych do eksploatacji ponownie po wykonanej modernizacji. Wzrost względem 2018 r., kiedy to zezwolenie uzyskały 124 pojazdy, wyniósł 33 pojazdy, czyli 27 proc." - czytamy w sprawozdaniu.