Koleją podróżowało w marcu 15,3 mln osób, to o ponad 7 proc. więcej niż w lutym 2021 r. Wzrosty zanotowano też w przewozie towarów. Masa przewiezionych ładunków w marcu wyniosła 21,3 mln ton, co oznacza wzrost o ponad 19 proc. w stosunku do lutego - poinformował w piątek Urząd Transportu Kolejowego.

Kolej Fot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu Marek Wiśniewski

UTK wskazuje, że liczba pasażerów systematycznie rośnie od pięciu miesięcy, jednak w marcu odnotowano spadek w stosunku do poprzedniego roku, kiedy ograniczenia w przemieszczaniu nie obowiązywały jeszcze w pełni. W stosunku do marca ubiegłego roku koleją podróżowało o 14 proc. mniej pasażerów, ale masa przewiezionych ładunków wzrosła o niemal 11 proc. “W ubiegłym roku, z początkiem pandemii nastąpił znaczny odpływ pasażerów. Kolej musiała przystosować się do nowych realiów. Obecnie rynek przewozów pasażerskich systematycznie się odbudowuje. Marzec jest piątym miesiącem z rzędu ze wzrostem liczby podróżujących” - powiedział cytowany w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra. “Z nadzieją należy patrzeć na kolejne miesiące, w których kolej ma szansę podźwignąć się po dotychczasowej trudnej sytuacji spowodowanej pandemią” - dodaje szef UTK. Z danych UTK wynika, że w marcu koleją zostało przewiezione natomiast najwięcej towarów spośród wszystkich miesięcy pierwszego kwartału 2021 r. “Marzec był miesiącem, w którym widoczny był wzrost masy przewiezionych towarów w stosunku do ostatnich miesięcy. Przewieziona masa była również wyższa w porównaniu do niektórych miesięcy sprzed pandemii. Świadczy to o polepszającej się kondycji rynku i potencjale, jaki może jeszcze wykorzystać w kolejnych miesiącach”- komentuje Góra.