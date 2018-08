Vectra chce połknąć Multimedia

Nie udało się liderowi, spróbuje wicelider. Po fiasku przejęcia Multimediów, kablowego numeru trzy, przez UPC transakcję chce zrealizować Vectra.

Zobacz więcej Tomasz Żurański, prezes Vectry (Fot; Marek Wiśniewski, Puls Biznesu)

Pięć miesięcy po ostatecznym fiasku przejęcia trzeciego gracza na rynku kablowym przez lidera do transakcji zabiera się wicelider. We wtorek Vectra, druga pod względem liczby klientów kablówka w Polsce, poinformowała o podpisaniu „term sheet" z głównymi akcjonariuszami spółki Multimedia Polska oraz o złożeniu do urzędu antymonopolowego wniosku w sprawie koncentracji.



- Transakcja wpisuje się w strategię Vectry. Zwiększenie skali działalności wzmacnia potencjał dalszego rozwoju oraz zwiększa możliwości dalszych inwestycji infrastrukturalnych i technologicznych. Połączony podmiot skorzysta z istotnych synergii i będzie mógł efektywniej funkcjonować na konkurencyjnym polskim rynku telekomunikacyjnym - mówi Tomasz Żurański, prezes Vectry, cytowany w komunikacie prasowym spółki.



Nie wiadomo, jakie mają być warunki finansowe przejęcia. Przypomnijmy, że gdy w październiku 2016 r. umowę z akcjonariuszami Multimediów podpisało Liberty Global, właściciel UPC, kwota transakcji opiewała na 3 mld zł. Poważne wątpliwości zgłosił jednak UOKiK, który po roku analiz ogłosił, że jego zdaniem przejęcie może zaburzyć konkurencję w kilkunastu miastach. Pod koniec marca tego roku Liberty Global ostatecznie wycofało się z transakcji, gdyż stronom „nie udało się dojść do porozumienia co do zrewidowanych warunków handlowych, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe".



UOKiK z pewnością będzie też analizował szczegółowo wpływ na konkurencję ewentualnego wchłonięcia Multimediów przez Vectrę.



Multimedia miały w ubiegłym roku 678,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Zanotowały przy tym 92 mln zł zysku operacyjnego wobec 110 mln zł w 2016 r. W ubiegłym roku, szykując się do transakcji z UPC, sprzedały część biznesu, zajmującą się handlem gazem i energią. Odkupiło ją za 37 mln zł Orange Polska.



Na koniec 2017 r. Multimedia miały 752,7 tys. klientów, którym świadczyły 1,746 mln usług (głównie telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii). Tymczasem Vectra ma 926 tys. klientów w ponad 300 miastach. W 2016 r. (ostatnie dostępne dane) spółka dominująca grupy miała 694,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 25 mln zł zysku operacyjnego. Dla porównania UPC ma 1,4 mln klientów



Przypomnijmy, że Multimedia były notowane na warszawskiej giełdzie w latach 2006-11, nim zdjęli je z niej główni akcjonariusze spółki, Tomasz Ulatowski i Ygal Ozechov. Potem, w 2014 r., spółka chciała jeszcze raz wejść na giełdę, ale nie znalazła wtedy chętnych na wyłożenie prawie 1 mld zł na 49-procentowy pakiet akcji.