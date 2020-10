Veolia nie będzie próbować wrogiego przejęcia Suezu

Francuski koncern użyteczności publicznej Veolia ogłosił w niedzielę, że nie będzie próbował wrogiego przejęcia krajowego rywala Suez, donosi Reuters.

Agencja przypomina, że Veolia przejęła właśnie 29,9 proc. Suezu od Engie. To preludium do oferty kupna pozostałej części spółki. W niedzielę Veolia ogłosiła jednak „bezwarunkowe zobowiązanie”, w którym zapewnia, że nie będzie próbować wrogiego przejęcia. Oznacza to, że jakakolwiek kolejna oferta pozostałych akcji Suezu będzie musiała być zaakceptowana przez radę dyrektorów tej spółki, pisze Reuters.