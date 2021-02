Veolia złożyło wrogą ofertę przejęcia Suez

Po raz pierwszy od pięciu lat we Francji doszło do złożenia wrogiej oferty przejęcia. Na taki krok zdecydował się koncern Veolia Environnement, który chce stać się właścicielem przedsiębiorstwa wodociągowego Suez.

W kraju nad Loarą, rzadko dochodzi do wrogich przejęć. Preferowane są polubowne rozwiązania i umowy konsensualne. Jednak na taką formę ataku zdecydował się gigant użyteczności publicznej, koncern Veolia, który zrezygnował z bardziej pokojowej formy przejęcia mniejszego konkurenta.

Takie rozwiązanie budzi kontrowersje i już wywołało reakcję ze strony polityków. Francuski minister finansów Bruno Le Maire stwierdził, że zwróci się do regulatora rynku o przyjrzenie się umowie. Dodał, że oferent zrezygnował z przeprowadzenia przyjaznego przejęcia.

Veolia Environnement, która w październiku kupiła już 29,9 proc. udziałów, w przedsiębiorstwie energetycznym, od Engie, chce przejąć kolejne 70 proc. oferując 18 EUR za jedną akcję. Wartość całej spółki Suez wyceniana jest na 11,3 mld EUR.

– Wrogie przejęcia są we Francji niezwykle rzadkie - powiedział Josh Rosen, analityk z United First Partners. Rząd dba o ochronę miejsc pracy oraz troszczy się o rodzime przedsiębiorstwa. Nie dopuszcza się do utraty krajowego czempiona na rzecz zagranicznego nabywcy.

Ostatnia udana wroga oferta na rynku francuskim miała miejsce w 2016 roku. Należała do Vivendi, a jej wartość wyniosła 479 mln EUR. Dotyczyła przejęcia większości udziałów w zajmującej się produkowaniem gier video firmie Gameloft.