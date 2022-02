Villa Reden: najlepszy budynek mieszkaniowy Europy i Azji

Villa Reden to kameralny apartamentowiec przy ul. Lwowskiej na Wzgórzu Redena w Chorzowie. Trójkątna, czarna, minimalistyczna konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami i drewnianymi elementami jest bardzo nowoczesna, a zarazem dobrze wkomponowana w zabytkowe otoczenie. Sąsiaduje m.in. z przedwojennymi willami, modrzewiowym kościołem przeniesionym tu w 1935 r. z Knurowa i poprzemysłowym kompleksem Sztygarka z betonowym szybem wyciągowym Prezydent z lat 30. XX w., które w ostatnich latach zrewitalizowano.

Nieregularność bryły Villi Reden wynika nie tylko z nawiązania do modernizmu. Działka, na której stanął apartamentowiec, była bardzo wymagająca – podkreśla Maciej Franta, właściciel pracowni Franta Group, twórca projektu. Budynek zajął część parkingu należącego do biurowca usytuowanego tuż przy wejściu do XIX-wiecznego Parku Redena.

– Tę ciekawą, lecz niełatwą dla architektów działkę otacza piękny stary Park Redena, który stanowi bramę do większego Parku Śląskiego. Mieliśmy świadomość, że fantastyczny drzewostan jest największym atutem tego miejsca. Podjęliśmy decyzję o finezyjnym kształcie budynku, by nie niszczyć drzew. Apartamentowiec ma butikowy, pensjonatowy charakter, dzięki czemu wpasował się w zieleń – nie przytłacza jej, lecz jest rzeźbiarską formą wzniesioną tuż przy parku. Nie wycinaliśmy drzew, tylko maksymalnie zbliżyliśmy do nich budynek. Mieszkańcy mają je praktycznie na wyciągnięcie ręki – twierdzi Maciej Franta.

Maciej Franta, właściciel pracowni Franta Group, twórca projektu, uważa, że dobra architektura i ciekawe rozwiązania przestrzenne pozwalają budynkom wyróżnić się nie tylko w konkursach. Przekładają się też na wzrost ceny mieszkań.

Choć Villa Reden wydaje się jednolitą bryłą, w rzeczywistości stanowi zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków podzielonych na niezależne części. Znajduje się w nich osiem przeznaczonych na wynajem mieszkań od 54 do 72 m kw. Do każdego przynależy kilkudziesięciometrowy taras. Na parterze nie ma mieszkań, apartamentowiec posadowiono na stalowych słupach, a stworzona dzięki temu pusta przestrzeń służy mieszkańcom jako część wspólna (w podcieniach można zaparkować rowery czy samochody) i strefa wejściowa do parku.

– Dzięki podniesieniu budynku o jedną kondygnację mieszkania są jak zawieszone w koronach drzew. Stworzyło to fantastyczny efekt – uważa architekt.

Wyzwaniem dla pracowni było zaprojektowanie mieszkań, których użytkowanie będzie przyjemnością. Co to oznacza?

– Zainspirowały nas wakacje, bliskość z naturą. Bungalow ze skrzypiącymi drewnianymi podłogami i dużymi oknami, przez które można obserwować przyrodę, kawa niespiesznie popijana w parkowej altanie, hamak rozwieszony między drzewami w lesie… Te skojarzenia staraliśmy się zsyntetyzować w projekcie budynku. Osiągnęliśmy to, umożliwiając światłu dziennemu dostęp do każdego pomieszczenia w mieszkaniach i częściach wspólnych – m.in. dzięki patio, które doświetla łazienki, korytarze czy klatki schodowe. Ponadto daliśmy mieszkańcom dostęp do własnej przestrzeni zewnętrznej, co zazwyczaj odróżnia domy od mieszkań. Taras jest namiastką ogrodu – można na nim rozwiesić hamak, ustawić zieleń w donicach. Po trzecie, odcięliśmy parter, by nie zagradzać wejścia do parku w centrum miasta – wymienia Maciej Franta.

W 2021 r. na Villę Reden spadł deszcz nagród. Została uznana za najlepszy budynek mieszkaniowy Europy i Azji, zdobywając Grand Prix w konkursie Eurasian Prize. Doceniono ją m.in. w plebiscytach World Design Awards 2021, DNA Paris Design Awards, Iconic Awards 2021, Architecture MasterPrize 2021, European Property Awards. W tym roku zdobyła nagrodę specjalną German Design Awards 2022 w kategorii Excellent Architecture.

Maciej Franta uważa, że dobra architektura i ciekawe rozwiązania przestrzenne pozwalają budynkom wyróżnić się nie tylko w konkursach. Przekładają się też na wzrost ceny mieszkań.

– Koszt budowy tego apartamentowca był niewiele większy niż zwykłego budynku, a dzięki wybraniu śmielszego projektu inwestor Alexander Weiss, właściciel firmy Weiss, przekroczył swój cel finansowy – jeszcze w trakcie budowy, kiedy ceny nowych mieszkań z wyższej półki oscylowały w Chorzowie wokół 6–6,5 tys. zł/m kw., dostawał propozycje odkupienia lokali w Villi Reden nawet za 14 tys. zł za metr. Architektura może być marką, dlatego warto ambitnie podchodzić do inwestycji mieszkaniowych – podsumowuje architekt.