Villeroy ostrzega przed nadmiernym poluzowanie polityki budżetowej

Francois Villeroy de Galhau, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ostrzegł, że poluzowanie polityki budżetowej może skutkować ponownym zwiększeniem presji inflacyjnej. Wezwał do lepszej koordynacji polityki fiskalnej z pieniężną w strefie euro, podkreślając konieczność większej dyscypliny w wydatkach rządowych.

Cytowany przez agencję Bloomberg Villeroy stwierdził, że rządy krajów Eurolandu nie powinny utrudniać pracy EBC, który chce do 2025 r. sprowadzić inflację do celu na poziomie 2 proc.

Rządy muszą unikać nadmiernie ekspansywnego stanowiska, które pogłębiłoby presję inflacyjną. Potrzebujemy bardziej skoordynowanego i ujednoliconego nastawienia fiskalnego i monetarnego – stwierdził Villeroy, który stoi na czele Banku Francji.

Decydent wskazał, że istnieją pewne zachęcające oznaki łagodzenia inflacji, ale nadal pozostaje ona „zbyt wysoka”.

W czwartek (14.09), władze monetarne strefy euro podniosły po raz dziesiąty w tym cyklu zacieśniania stopy procentowe. Stawki poszły w górę o 25 pkt bazowych, co podciągnęło referencyjną stopę depozytową do pułapu 4,0 proc. najwyższego od wprowadzenie do obiegu euro w 1999 r.

Polityka pieniężna to pierwsza linia obrony i główne lekarstwo – powiedział Villeroy. Ale nasza wspólna walka z inflacją wymaga bardziej odpowiedniej kombinacji polityk – wyjaśnił bankier.

Villeroy uważa, że planowana reforma zbioru przepisów fiskalnych Unii Europejskiej, Paktu Stabilności i Wzrostu, który jest powszechnie uważany za zbyt skomplikowany byłaby pożądanym krokiem w tym kierunku.