Volkswagen podtrzymał swoje prognozy

Niemiecki producent samochodów oczekuje, że sprzedaż wzrośnie w 2022 r. od 8 do 13 proc. Z kolei marża zysku operacyjnego ma wynieść 7,0-8,5 proc.

Największy producent aut w Europie spodziewa się co prawda, że problemy z wąskimi gardłami w łańcuchach dostaw nadal będą z jednym z największych wyzwań dla branży motoryzacyjnej, jednak twierdzi, że globalna sieć produkcyjna pomaga mu rekompensować i niwelować to zagrożenie. Pozwala przenosić części do tych regionów i marek, które najbardziej ich potrzebują.

Jako prawdziwie globalna firma dysponujemy dużymi możliwościami produkcyjnymi na wszystkich głównych rynkach wzrostu i sprzedaży na całym świecie – powiedział dyrektor generalny Herbert Diess.

Dostawy w tym roku mają wzrosnąć nawet o 10 proc. nawet biorąc pod uwagę, że produkcja spadła o 12 proc. w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Wysokie ceny i popyt na wysokiej klasy samochody premium pomogły zrekompensować niższą produkcję.

Według wstępnych szacunków, w I kwartale 2022 r. Volkswagen odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 62,7 mld EUR. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. wzrosły o 0,6 proc.