Volkswagen ruszył z budową fabryki ogniw w Niemczech

Zakłada w Salzgitter ma być jednym z sześciu, których stworzenie zapowiedział niemiecki potentat w Europie.

Volkswagen zapowiedział, że PowerCo, jednostka utworzona w celu nadzorowania globalnej działalności producenta samochodów w zakresie akumulatorów, zainwestuje ponad 20 mld EUR w pięć fabryk do 2030 r., tworząc około 20 tys. miejsc pracy w Europie.

W ubiegłym roku VW kosztem 80 mln USD stworzył w Salzgitter zakład skupiający się na badaniu, rozwijaniu i testowaniu akumulatorów EV.

Plan zakłada, że w nową fabrykę ogniw zainwestowane zostanie około 2 mld EUR do 2026 roku. Rozpoczęcie przez nią produkcji zakładane jest na 2025 r. Przy pełnej wydajności fabryka będzie w stanie wyprodukować 40 gigawatogodzin ogniw rocznie, co wystarczy do zasilenia około 500 tys. pojazdów elektrycznych.

Koncern zamierza także zbudować fabrykę ogniw w hiszpańskiej Walencji. Rozważa również budowę kolejnego obiektu w Europie Wschodniej w pobliżu swoich montowni i szuka potencjalnych lokalizacji w USA.