Volvo zacznie sprzedawać elektryczne ciężarówki w 2021 roku

Volvo Group zamierza od przyszłego roku wprowadzać do sprzedaży w Europie elektryczne wersje swoich ciężarówek.

Szwedzka spółka poinformowała, że elektryczne ciężarówki będą miały zasięg do 300 km, co oznacza wykorzystanie ich raczej w transporcie regionalnym oraz budownictwie miejskim. Ich produkcja masowa ruszy w 2022 roku. Volvo chce, aby do końca obecnej dekady 35 proc. sprzedawanych przez spółkę ciężarówek było „zeroemisyjnych”. Spodziewa się wygaszenia produkcji ciężarówek z silnikami spalinowymi do 2040 roku.